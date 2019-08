Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Flucht

Lauterecken (ots)

Auf dem Mitfahrerparkplatz neben der Saarbrücker Straße / B 420 ist am Montag ein geparktes Fahrzeug beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der silberne PKW wurde am Stoßfänger und Kotflügel vorne rechts beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110.

