Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit Motorrad von der Fahrbahn abgekommen

Imsbach (Donnersbergkreis) (ots)

Am Sonntagnachmittag kam ein 19-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Ludwigshafen auf der Kreisstraße 37 in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte dort einen kleinen Felsen. Beim anschließenden Sturz verletzte er sich leicht und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An dem Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von 5.000 Euro, so dass dieses abgeschleppt werden musste. Durch die freiwillige Feuerwehr Winnweiler wurden auslaufende Betriebsstoffe beseitigt.

