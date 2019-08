Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrskontrolle mit Drogengeruch

Meisenheim (ots)

Typischen Cannabisgeruch haben die Streifenpolizisten bei einer Kontrolle am Samstagnachmittag in der Raumbacher Straße in einem PKW wahrgenommen. Die Beifahrerin übergab auf Nachfragen einen angerauchten "Joint". Dem Fahrzeugführer wurde zur Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

