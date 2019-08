Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Herschweiler-Pettersheim (ots)

Am Samstag, den 10.08.19 gegen 15:00 Uhr meldete ein Zeuge einen Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Herschweiler-Pettersheim, zwischen dem Döner und der ehemaligen Gärtnerei. Demnach streifte ein PKW-Fahrer mit seinem Außenspiegel ein am Fahrbahnrand geparktes, dunkles Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle. Als die Polizei vor Ort eintraf, konnte das beschädigte Fahrzeug nicht mehr vorgefunden werden. Der Halter des dunklen Fahrzeugs wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

