Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Raubüberfall auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Flensburg (ots)

Montagnachmittag (22.07.19) wurde gegen 18:20 Uhr die Star-Tankstelle in der Fördestraße in Flensburg überfallen.

Ein maskierter Mann betrat die Tankstelle, bedrohte die Angestellte und forderte Geld. Die 39-Jährige händigte ihm mehrere Hundert Euro aus, die er in eine blaue Tüte steckte. Der Mann flüchtete in die Kleine Lücke und lief in Richtung Kiefernweg. Auf seiner Flucht soll der Mann von mehreren Personen gesehen worden sein. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

- ca. 175 - 180 cm groß und kräftig - schwarze Jacke, blaue Jeans, - schwarze Mütze mit Sehschlitzen - blaue Tüte, schwarze Handschuhe

Zeugen und Hinweisgeber setzen sich bitte mit dem Kommissariat 7 der BKI Flensburg unter der Telefonnummer 0461 - 484 0 in Verbindung

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

