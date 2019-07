Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Junge Frau sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Flensburg (ots)

In der vergangenen Woche wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17.07.19) eine junge Frau im Bereich der Sankt-Jürgen-Treppe in Flensburg sexuell belästigt. Die 22-Jährige ging gegen 00:45 Uhr die Treppe hoch und anschließend rechts in den Erlenweg. Dort wurde sie von hinten an den Schultern gefasst. Als sie sich umdrehte stand ein unbekannter Mann vor ihr, der sie unsittlich angefasst habe.

Die Frau wehrte sich und lief weg.

- Der Täter ist ca. 35 Jahre alt und schlank. - Er ist ca. 195 cm groß und sprach deutsch mit Akzent. - Er hat kurze schwarze Haare mit einrasiertem Scheitel und einen 3-Tage-Bart. - Er war bekleidet mit einer khakifarbenen Hose und einem grauen Langarmshirt. - Er trug eine dunkle Sonnenbrille.

Das Kommissariat 2 der BKI Flensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0461 - 484 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell