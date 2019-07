Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Gesuchter 20-Jähriger mit fremden Dokumenten aufgeflogen

Mannheim (ots)

Bundespolizisten kontrollierten in der Nacht von Montag auf Dienstag einen 20-jährigen Deutschen im Mannheimer Hauptbahnhof. Bei der polizeilichen Überprüfung seiner Daten stellte sich haraus, dass er zur Festnahme ausgeschrieben war. Es lag eine Ausschreibung zu einem Tag Erzwingungshaft vor, weil er eine Ordnungswidrigkeit nicht bezahlt hatte. Die ausstehenden 25 Euro konnte der junge Mann vor Ort begleichen, sodass er der Freiheitsstrafe entging. Bei der weiteren Überprüfung seiner mitgeführten Sachen fanden die Beamten einen Führerschein und einen Personalausweis. Die Tatsache, dass die darauf stehenden Personalien nicht mit denen des 20-Jährigen übereinstimmten machte die Beamten stutzig. Eine Überprüfung ergab, dass der Führerschein als gestohlen gemeldet und der Personalausweis verloren wurde. Auf Nachfrage gab der junge Mann an, die Dokumente von einem Bekannten bekommen zu haben. Die weiteren Hintergründe sind Gegenstand der Ermittlungen. Beide Dokumente wurden sichergestellt. Zudem wurde in der hinteren Gesäßtasche des jungen Mannes griffbereit ein Butterflymesser gefunden. Dies ist nach dem Waffengesetz verboten und wurde ebenfalls einbehalten. Auf den 20-Jähigen kommen nun Anzeigen wegen Diebstahls, Unterschlagung und Verstoßes gegen das Waffengesetz zu.

