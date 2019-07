Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: 33-Jähriger stoppt Zugverkehr

Pforzheim (ots)

Durch seinen Aufenthalt im Gleisbereich sorgte ein 33-jähriger Deutscher gestern Abend für die Sperrung des Bahnhofs Wilferdingen-Singen. Gegen 18:20 Uhr erhielt die Bundespolizei Kenntnis, dass sich ein Mann in den Gleisen befinden soll. Die Deutsche Bahn hatte eine Sperrung bereits veranlasst. Vor Ort konnte der Mann vorläufig festgenommen und aus dem Gleisbereich verbracht werden. Er hatte noch versucht, vor der Streife wegzulaufen. Ein Alkoholtest war negativ, der Mann machte dennoch einen verwirrten und orientierungslosen Eindruck. Um eine Eigen- oder Fremdgefährdung auszuschließen, wurde er in die Obhut seiner Mutter übergeben. Die Sperrung der Gleise dauerte von 18:13 - 18:40 Uhr an. Der Mann zeigte kein strafbares Verhalten. Er hat lediglich mit Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen unerlaubten Aufenthalts im Gleisbereich und Belästigung der Allgemeinheit zu rechnen.

