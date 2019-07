Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben: Jugendliche am Bahnhof belästigt

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 01.07.2019:

Am Samstag, den 29.06.2019 kam es gegen 15.30 Uhr zu einer Belästigung einer jungen Frau am Bahnhof in Edenkoben. Eine dunkelhäutige, männliche Person soll sich zu der Geschädigten gesetzt und sie am Oberschenkel berührt haben. Der Mann soll Deutsch und Englisch gesprochen haben und soll deutlich alkoholisiert gewesen sein. Die Geschädigte hat daraufhin den Wartebereich verlassen. Der Mann soll ihr zunächst nachgelaufen sein und soll ihr Beleidigungen nachgerufen haben.

Die Geschädigte beschrieb den Mann wie folgt: - ca. 60 Jahre - ca. 1,80 m - dünne Statur - dunkelhäutig mit grauem kurzen Bart - graue kurze Haare

Bekleidet war der Mann mit einem schwarz-weißen Hemd, einer weiten langen Hose mit Blumenmuster, Flip-Flop-Schuhen und er trug einen schwarzen Rucksack. Der Tatverdächtige verließ die Örtlichkeit mit dem nächsten Zug in Richtung Neustadt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

Kriminalinspektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



