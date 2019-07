Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neustadt/A65 - Gefährliches Fahrmanöver

Edenkoben (ots)

Ein weißer BMW Fahrer soll am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr zwischen Neustadt und Deidesheim eine Verkehrsteilnehmerin mehrmals dabei gehindert haben die A65 zu verlassen. Die Fahrerin in dem weißen VW Polo wurde von dem BMW mehrmals auf dem Verzögerungsstreifen ausgebremst, sodass sie auf den rechten Fahrstreifen zurück wechseln musste. Erst an der AS Landau-Nord konnte sie die Autobahn verlassen. Zeugen des waghalsigen und gefährlichen Fahrmanövers werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323-955-0 zu melden.

