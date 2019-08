Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Nanzdietschweiler (ots)

Am Samstag, den 10.08.19 gegen 14:30 Uhr befuhr ein goldfarbener PKW mit Anhänger die Hauptstraße in Nanzdietschweiler. Eine auf dem Anhänger transportierte Stahlstange löste sich, wodurch eine Hauswand beschädigt wurde. Bei dem PKW soll es sich um einen Opel Manta gehandelt haben. Hinweise auf den Verursacher bitte telefonisch an die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381-919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de.

