POL-PDKL: Heimatfest - Schnipsel

"Keine Schlägereien und kein Unwetter beim Umzug am Sonntagnachmittag", das sind die besten Feststellungen der Polizei zum Heimatfest. Hin und wieder hatte mal einer der Besucher den Alkoholpegel etwas angehoben. So hatte in der Nacht zum Samstag ein Mann lautstark seinen Autoschlüssel gesucht. Schließlich ließ er seinen Frust über den Verlust des Schlüssels mit Faustschlägen gegen die Seitenscheibe seines PKWs aus. Der alkoholisierte 31-Jährige erhielt von der Polizeistreife um 02:45 Uhr einen Platzverweis, worauf er sich abholen ließ. Eine Stunde später wurde ein 33-Jähriger "ins Gebet" genommen. Er nutzte dann auch eine Mitfahrgelegenheit in seinen Wohnort, worauf der Festplatz deutlich ruhiger wurde. Am Samstag wurde die Polizei auf einen 54-jährigen Mann aufmerksam gemacht. Er hatte bereits in den vorausgegangenen Stunden einige Festbesucher in seiner provokanten Art belästigt. Nach einem längeren Gespräch wurde er in der Nacht zum Sonntag nach Hause gefahren.

