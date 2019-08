Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 18. August 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Kriminalitätslage:

Diebstahl einer Sichtschutzwand aus Holz Sa., 17.08.2019, 04:15 Uhr 38304 Wolfenbüttel, Halchtersche Straße

Zwei bislang unbekannte Täter wurden in den frühen Morgenstunden des Samstags, 17.08.2019, gg. 04:15 Uhr, von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie einen Sichtschutzzaun aus der Ausstellung im Außengelände einer Holzhandlung in der Halchterschen Straße in Wolfenbüttel entwendeten. Die vom Zeugen informierte Polizei kann im Nahbereich auf einer Wiese das Holz-Element auffinden. Außerdem werden zwei verdächtige Personen angetroffen, die vor Ort jede Tatbeteiligung bestreiten.

Eventuelle weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter der Rufnummer 05331 / 933-0 zu melden.

Illegale Müllentsorgung (Asbestplatten) Sa., 17.08.2019, gg. 10:30 Uhr 38162 Cremlingen, Weddel, Landesstraße 635, Feldweg

Am Samstag, 17.08.2019, gg.10:30 Uhr, teilt ein Hinweisgeber der Polizei mit, dass unbekannte Täter an einem Feldweg an der Landesstraße 635, aus Richtung Hordorf kommend hinter dem Sandbach, eine größere Menge Eternit/-Wellplatten entsorgt hätten. Vor Ort werden schwarze, möglicherweise asbesthaltige Platten aufgefunden.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter der Rufnummer 05331 / 933-0

Körperverletzung / Diebstahl Sa., 17.08.2019, 05:25 Uhr 38304 Wolfenbüttel, Im Kalten Tale Am Samstag, 17.08.2019, gg. 05:25 Uhr, wurde vor einer Gaststätte Im Kalten Tale in Wolfenbüttel ein Gast von zwei bislang unbekannten männlichen Personen angegriffen und geschlagen, wodurch dieser zu Boden ging, Im Verlauf der Auseinandersetzung fiel seine Geldbörse aus der Hose auf den Boden. Der Geschädigte konnte noch sehen, dass eine unbekannte Person diese aufhob und sich im Anschluss vom Ort entfernte.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter der Rufnummer 05331 / 933-0

