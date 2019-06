Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagvormittag (11:15 Uhr) entwendete ein 20-Jähriger aus Recklinghausen eine Hose aus einem Bekleidungsgeschäft im Einkaufscenter am Löhrhof. Ein Ladendetektiv versuchte den Tatverdächtigen festzuhalten. Der 20-Jährige riss sich mehrfach los und verletzte den Ladendetektiv leicht bei seiner Flucht. Im weiteren Verlauf kehrte der Tatverdächtige an die Tatörtlichkeit zurück und konnte vorläufig festgenommen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell