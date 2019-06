Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Radfahrerin angefahren

Recklinghausen (ots)

An der Paul-Baumann-Straße ist am Dienstag gegen 08.30 h eine 48-jährige Radfahrerin aus Marl angefahren worden. Ein 29-jähriger Autofahrer aus Hanau (Hessen) wollte von der Paul-Baumann-Straße auf den Lipper Weg fahren und stieß dabei mit der Radfahrerin zusammen, die auf dem Lipper Weg unterwegs war. Die Frau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

