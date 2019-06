Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Verletzte bei Unfall

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall an der Kreuzung Dorstener Straße / Bockholter Straße sind am Dienstag gegen 12.00 h zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 59-jährige Marlerin war mit ihrem Pkw auf den stehenden Wagen eines 29-Jährigen aus Marl aufgefahren. Beide wurden schwer verletzt und mussten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Autos waren so kaputt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf 10000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle war für die Dauer der Ermittlungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell