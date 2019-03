Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf, Königsallee - Zivilfahnder nehmen mutmaßliche Paketdiebe fest - möglicherweise auch Taten in anderen Großstädten

Zivilfahndern der Polizei Düsseldorf ist gestern (28. März 2019, 10.50 Uhr) ein spektakulärer Festnahmeerfolg gelungen, bei dem zwei Paketdiebe quasi auf frischer Tat festgenommen werden konnten. Den Zivilkräften fielen in den vergangenen Tagen immer wieder Personen auf, welche in verdächtiger Manier Fahrzeuge von Paketdiensten beobachteten oder ausspähten. Aufgrund kriminalpolizeilicher Vorerkenntnisse war bekannt, dass seit November 2018 bislang 51 Diebstähle im Bereich der Königsallee zum Nachteil von Paketdiensten festgestellt oder zur Anzeige gebracht worden waren. Die Ermittler gingen bis zum heutigen Zeitpunkt von einer fünfstelligen Schadenssumme aus. In diesem Zusammenhang tauchte gestern auf der Königsallee ein Fahrzeug mit niederländischem Kennzeichen auf, in dem die beiden verdächtigen Männer saßen. Während die Zivilkräfte das Fahrzeug im Blick hatten, schlugen die Täter zu. Einer der beiden stieg auf die Ladefläche eines Pakettransporters und kam mit drei Paketen aus dem Klein-Lkw. Sein Komplize begab sich zum Täterfahrzeug und fuhr offenkundig zu einem verabredeten Treffpunkt in der Bastionstraße. Derer Täter mit den Paketen wollte die Beute gerade im Kofferraum verstauen, als die Zivilfahnder zuschlugen. Die beiden mutmaßlichen Täter, zwei Niederländer im Alter zwischen 23 und 49 Jahren, wurden zu Boden gebracht und festgenommen. Der 49-Jährige versuchte sich nach seiner Festnahme vergeblich, durch erheblichen Widerstand gegen die weiteren polizeilichen Maßnahmen, zu sperren.

Mittlerweile haben die Ermittlungen auch den Verdacht weiterer Paketdiebstähle aus Großstädten außerhalb Nordrhein-Westfalens ergeben. Die zuständigen Ermittler schätzen den Gesamtschaden momentan auf eine gut sechsstellige Schadenssumme. Die beiden Tatverdächtigen sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

