FW-D: Zwischenmeldung Tulpensonntag in Düsseldorf - 197 Einsätze bis 18 Uhr

Noch bevor der Höhepunkt des Düsseldorfer Karnevals mit dem Rosenmontagszug erreicht wird, hatten bereits am Sonntag viele tausende Jecken im gesamten Stadtgebiet bei den Veedelszügen in Mörsenbroich, Gerresheim und Eller sowie dem Tonnenrennen in Niederkassel gefeiert. Auch in der Altstadt und im Bereich der Kö waren, bei erträglichen Temperaturen und leichten Regenschauern, viele Karnevalisten auf den Beinen.

Um für die Menschen in der Stadt eine schnellstmögliche Hilfe auch an den "tollen Tagen" sicherzustellen, hatten die Feuerwehr Düsseldorf sowie die Düsseldorfer Hilfsorganisationen bis zu 163 zusätzliche Einsatzkräfte bereitgehalten. In den drei Unfallhilfestellen und einem Erste-Hilfe Bereiche Höhe "Alter Hafen" sowie einer medizinischen Anlaufstelle am Marktplatz waren nicht nur für die "kleinen Verletzungen" der Feiernden zuständig. Bis 18 Uhr versorgten die Sanitätskräfte insgesamt 113 (2018: 65) Patienten. Davon mussten zur weiteren medizinischen Behandlung 27 (2018: 34) durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden. Bis zum jetzigen Zeitpunkt verletzten sich drei (2018: 0) Jecken an Glasscherben. Insgesamt versorgten die Einsatzkräfte bis jetzt 11 (2018: 9) Jugendliche aufgrund von zu viel Alkoholkonsum. Um dem erhöhten Einsatzaufkommen gerecht zu werden, hatte die Feuerwehr Düsseldorf zusätzliches Personal in Dienst genommen. Unter anderem sieben weitere Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, drei Krankenwagen und ein zusätzliches Löschfahrzeug im Bereich der Altstadt. Im gesamten Stadtgebiet rückten bis 18 Uhr die Rettungsdiensteinheiten zu 155 (2018: 195) Notfalleinsätzen und Krankentransporten aus, in 26 (2018: 21) Fällen unterstützte zusätzlich noch der Notarzt die medizinische Versorgung. Die Einheiten der Feuerwehr rückten bis zum frühen Abend zu drei (2018: zwei) Feuermeldungen und 13 (2018: zehn) technischen Hilfeleistungen aus. Insgesamt verzeichnete der Einsatzleitrechner der Leitstelle bis 18 Uhr 310 Einsätze für die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Sanitätsdienst.

