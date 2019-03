Polizei Düsseldorf

POL-D: Lohausen - Mann nach Alleinunfall durch Ersthelfer aus Auto geborgen - Weiterer Pkw kollidiert mit Unfallfahrzeug - Drei Menschen verletzt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 29. März 2019, 4.05 Uhr

Noch unklar sind die Umstände eines Verkehrsunfalls mit insgesamt drei Verletzten heute Morgen auf der Danziger Straße. Ein Pkw-Fahrer hatte einen bewusstlosen Mann in dessen Unfallwagen bemerkt und Erste Hilfe geleistet. Ein weiterer Autofahrer bemerkte dies zu spät und prallte gegen das beschädigte Fahrzeug.

Nach den bisherigen Ermittlungen war ein 57-jähriger Duisburger gegen 4 Uhr auf der Danziger Straße in Richtung Düsseldorf unterwegs. Etwa 400 Meter vor dem Verteiler Nordstern bemerkte er auf dem linken Fahrstreifen einen beschädigten Renault, der nach einer offensichtlichen Kollision mit der Mittelschutzplanke dort zum Stillstand gekommen war. In dem Auto befand sich ein bewusstloser Mann. Der Duisburger zog diesen umgehend aus dem Fahrzeug, brachte ihn einige Meter entfernt in die stabile Seitenlage und rief den Rettungsdienst an. Ein 49-Jähriger, der ebenfalls in Richtung Düsseldorf unterwegs war, bemerkte das Szenario zu spät und prallte mit seinem Citroen gegen den bereits beschädigten Renault. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Unfallwagen gegen den am Boden liegenden Verletzten sowie den Ersthelfer geschoben und verletzte diese. Alle drei Beteiligten wurden zur Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Der Mann aus dem Renault, nach jetzigen Erkenntnissen ein 23-jähriger Duisburger, wird mit schweren Verletzungen stationär in einer Klinik behandelt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

