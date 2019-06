Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Drei unbekannte Personen sind am Sonntagabend gewaltsam in die Räume eines Werksgeländes an der Moselstraße eingedrungen. Entwendet wurden Kupferleitungen. Die Täter konnten mittels Videokamera aufgezeichnet werden. Personenbeschreibungen: 1. Person: männlich, ca. 20-30 Jahre alt, kurze dunkelblonde Haare, schwarzes T-Shirt mit weißer Beschriftung hinten und vorne, Cargo-Hose, Tattoos an den Armen, führte schwarze Sporttasche mit roten Akzenten und silbernen Reflektoren mit sich

2. Person: männlich, ca. 20-30 Jahre alt, braune Haare, Dreitage-Bart, dunkles T-Shirt, Arbeitshose, schwarze Sneaker, führte Sporttasche mit sich

3. Person: weiblich, ca. 40 Jahre alt, braune lockige Haare mit Pony, hellgraues Top, Jeans, hellbraune Stiefel, Bauchtasche

Die Täter führten einen Hund mit.

