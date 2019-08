Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 17. August 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl einer Sichtschutzwand - Täter gestellt

Am frühen Samstagmorgen, 17.08.19, gegen 04.17 Uhr, teilen zwei Zeugen der Polizei mit, dass in Wolfenbüttel, Halchtersche Str., zwei Personen im Begriff seien, von einem dort ansässigen Betrieb eine Sichtschutzwand zu entwenden. Die beschriebenen Personen können von einer alarmierten Funkstreife kurz danach in unmittelbarer Nähe mit dem Diebesgut angetroffen werden. Wegen fehlender Haftgründe wurden die beiden 25 und 26 Jahre alten Männer nach Feststellung ihrer Personalien vor Ort entlassen. Das Diebesgut wird an den Eigentümer ausgehändigt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

- Skiebe - PHK

