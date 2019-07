Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Einbruch

Altkreis Aurich (ots)

Ihlow - Einbruch: In Ochtelbur brachen unbekannte Täter in ein Büro ein. Das betreffende Gebäude befindet sich an der Friesenstraße und als Tatzeit wurde die Nacht zu Donnerstag, 18.07.2019, angegeben. Die Täter hatten zur Tatausführung ein Fenster aufgehebelt und anschließend das Büro durchsucht. Sie entwendeten etwas Bargeld. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Aurich - Unfallflucht: Bereits zwischen dem 08.07.2019 und 09.07.2019, 18.00 Uhr, kam es in Aurich in der Von-Bodelschwingh-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer ein ordnungsgemäß geparkter schwarzer PKW Ford Kuga derart beschädigt, dass ein Schaden in Höhe von ca. 1.500,- EUR entstand. Der Verursacher flüchtete unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich, 04941/606-215, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell