Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Eversmeer - Auffahrunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Eversmeer - Auffahrunfall: Auf der Auricher Straße in Eversmeer kam es am Dienstag, 16.07.2019, gegen 14.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Die 20-jährige Fahrerin eines PKW Seat fuhr in Richtung Westerholt und beachtete dabei nicht das verkehrsbedingte Halten des vor ihr befindlichen PKW Opel. Es kam zu einem Auffahrunfall mit einer Schadenshöhe von ca. 7.000,- EUR. Zudem wurden die Unfallverursacherin sowie die 15-jährige Beifahrerin im Opel leicht verletzt.

