POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.08.2019. Aufgefundenes Rad in Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Am 13.08.2019 konnten Beamte der Polizei Salzgitter das Fahrrad in der Wehrstraße sicherstellen. Es handelt sich um ein graues Sportrad Zündapp. Auf dem Gepäckträger ist eine Aufbewahrungsbox montiert worden. Falls Sie Hinweise zu dem Rad geben können, werden sie gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

