POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.08.2019. Fahrzeug kam in Wendeburg von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum.

Wendeburg, Landesstraße 475, 15.08.2019, 18:50 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der 23-jährige Fahrer eines VW Golf offensichtlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit bei Straßennässe ins Schleudern, drehte sich und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte schließlich gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Klinikum nach Braunschweig gebracht werden. An dem Pkw entstand ein Totalschaden, die Schadenshöhe beträgt ca. 2.500 Euro.

