Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 17.08.2019

Salzgitter (ots)

Wechselseitige gefährliche Körperverletzung

Salzgitter-Lebenstedt, Thiestraße 21, 17.08.2019, 04:05 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Samstages geraten zwei männliche Gäste der Gaststätte Jazz-Galerie mit zwei anderen männlichen Gästen in Streit. Nachdem die vier Personen durch Türsteher der Gaststätte verwiesen wurden, kam es vor der Gaststätte zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Personen. Bei dieser Auseinandersetzung soll durch die eine Partei ein Teleskopschlagstock und durch die zweite Partei eine Flasche als Schlagwerkzeug eingesetzt worden sein. Die vier Beteiligten Personen erlitten Schlagverletzungen und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Es wurde ein Strafverfahren gegen alle Beteiligten eingeleitet.

