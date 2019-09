Polizei Eschwege

POL-ESW: Ladendieb im Lebensmittelmarkt wird renitent; Polizei nimmt Anzeige auf und sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Am Freitagmorgen wurde die Polizei in Eschwege zu einem Ladendiebstahl gerufen. Der Tatverdächtige hatte sich, wie sich später herausstellte, auch noch eine Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter des Marktes geliefert und dabei dann noch ein Fahrzeug beschädigt. Die Polizei sucht noch Zeugen des Vorfalls.

Gegen 07.45 Uhr wurde die Polizei in Eschwege von den Mitarbeitern eines Lebensmittelmarktes in der Bahnhofstraße gg. Einmündung Goethestraße gerufen. Ein 41-jähriger Mann aus Eschwege war im Kassenbereich aufgefallen, als er Ware im Wert von 19,95 Euro in seinen Rucksack packte und dann den Kassenbereich bzw. das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Auf dem Kundenparkplatz wurde der Mann von einem Mitarbeiter des Lebensmittelmarktes angehalten auf den vermeintlichen Diebstahl angesprochen. Der 41-Jährige wurde daraufhin renitent und geriet mit dem Mitarbeiter in eine körperliche Auseinandersetzung, wodurch zudem noch ein geparktes Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen wurde. Als die Polizei schließlich vor Ort eintraf, hatte sich die Situation bereits wieder beruhigt, so dass der 41-Jährige von den Beamten einer Personalienfeststellung unterzogen werden konnte. Der 41-Jährige muss nun mit einem Ermittlungsverfahren rechnen.

Offenbar waren unmittelbar bei dem Vorfall im Geschäft bzw. auf dem Parkplatz auch noch Passanten zugegen, die aber bei dem Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort waren. Die Polizei bittet nun, dass sich betreffenden Personen oder andere Zeugen melden und sich mit der Polizei unter 05651/925-0 in Verbindung setzen.

