POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 07.12.2018

Ereignis: Verkehrsunfall, Verursacher unbekannt

Ort: Daun, Basaltstraße

Zeit: 01.12.2018 bis 06.12.2018

Zwischen Samstag, 1. Dezember 2018 und Donnerstag, 6. Dezember 2018 ist es in Daun in der Basaltstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Geschädigte stellte ihren blauen Opel Corsa am Samstag, 1. Dezember gegen 20.00 Uhr in der Basaltstraße am Fahrbahnrand ab und bemerkte am Donnerstag, 6. Dezember 2018 gegen 17.40 Uhr eine Beschädigung an der Fahrzeugfront. Der PKW wurde in der Zwischenzeit nicht bewegt. Der unbekannte Verkehrsunfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, mögliche Hinweise an die Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260 zu richten.

Ereignis: Mofafahrer leicht verletzt

Ort: Kelberg, Schulstraße

Zeit: 05.12.2018, 17.10 Uhr

Der Fahrer eines dunklen PKW parkte sein Auto im Bereich eines Parkplatzes in der Schulstraße rückwärts aus. Möglicherweise hatte er einen herannahenden 15 jährigen Mofafahrer nicht bemerkt. Dieser erkannte die Situation und wich dem Fahrzeug aus, um eine unmittelbare Kollision mit diesem zu verhindern. Dabei stieß er jedoch gegen ein rechtseitig geparktes Auto und kam folgend zu Fall. Der Jugendliche verletzte sich hierbei leicht an rechtem Bein und Arm. Der Fahrer des dunklen PKW setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Am geparkten Fahrzeug und dem Mofa entstand geringer Sachschaden.

Ereignis: Beschilderung beschädigt, Fahrer flüchtig

Ort: Berlingen, L 27

Zeit: 05.12.2018, 18.00 Uhr bis 06.12.2018, 07.30 Uhr

Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die L 27 in Richtung Kirchweiler. In Höhe des Abzweig nach Berlingen überrollte er den dortigen Fahrbahnteiler und beschädigte mehrere Verkehrszeichen. Vermutlich war der flüchtige Verursacher in einem Fahrzeug mit blauer Farbe unterwegs. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Gerolstein, 06591/95260.

