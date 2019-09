POL-ESW: Pressemeldung 19.09.2019-3

Polizei Eschwege

Fahrraddiebstahl (1)

Zwischen Dienstagabend, 18.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 10.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einem Hinterhof in der Leipziger Straße in Meinhard-Frieda ein abgestelltes weißes Mountainbike der Marke "Giant". Das ca. 5 Jahre alte Rad, dass von der 35-jährigen Anzeigenerstatterin aus Meinhard zu einem damaligen Preis von 500 Euro erworben wurde, war im Tatzeitraum auf einem offen zugänglichen Hinterhof ohne Sicherung abgestellt.

Fahrraddiebstahl (2)

Am Mittwoch zwischen, 15.00 Uhr und 18.00 Uhr haben Unbekannte ein Damenrad in der Fußgängerzone von Eschwege, im Bereich des Verbindungsweges zwischen Forstgasse und Nikolaiplatz in der Nähe bei dem dortigen Sonnenstudio, entwendet. Das silberne Damenrad der Marke Mars "Modell City Life" war mittels Kabelschloss zwischen Rahmen und Hinterrad gesichert und wird mit Wert von 80 Euro angeben.

Hinweise zu den beiden Diebstählen nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Polizei stellt Cannabispflanzen sicher

Am Donnerstagvormittag gegen 11.20 Uhr erhielten die Beamten der Polizei in Witzenhausen von einem Anwohner aus der Straße Am Frauenmarkt den Hinweis, dass auf einem benachbarten Balkon mehrere Cannabispflanzen stünden. Die daraufhin vor Ort entsandten Beamten machten sich vor Ort ein Bild und wurden nach anfänglicher Ablehnung schließlich doch von einer Bewohnerin in die betreffende Wohnung gelassen. Auf dem Balkon konnten die Beamten dann insgesamt 6 Cannabispflanzen in der Höhe von 60-70 cm auffinden und sicherstellen. Der Besitzer, ein 36-Jähriger aus Witzenhausen, muss sich nun strafrechtlich u.a. wegen der illegalen Herstellung bzw. des Anbaus von Cannabis verantworten.

Drogenfahrt endet mit Blutentnahme

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Mittwochabend gegen 20.35 Uhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen mit seinem Fahrzeug im Bereich Unter den Weinbergen angehalten und musste sich letztlich einem Drogentest unterziehen. Die Beamten hegten bei dem Mann den Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Dies bewahrheitete sich dann offenbar auch, da der Drogentest hinsichtlich bestimmter Substanzen positiv verlief, so dass bei dem 41-Jährigen im Anschluss eine noch Blutentnahme fällig wurde. Die Fahrzeugschlüssel des 41-Jährigen behielten die Beamten nach Abschluss ihrer Maßnahmen vorerst ein. Neben dem Ermittlungsverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter berauschenden Mitteln im öffentlichen Straßenverkehr, drohen dem Mann auch noch fahrerlaubnisrechtliche Konsequenzen.

