Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung 18.09.2019-2

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht auf Parkplatz von Einkaufsmarkt

Am Mittwoch naht ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 16.00 Uhr und 19.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bischhäuser Aue einen geparkten Pkw beschädigt und sich dann unerlaubt entfernt. Ein 35-Jähriger Witzenhäuser, der seinen Pkw VW Passat gegen 16.00 Uhr ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellt hatte, musste bei seiner Rückkehr zum Wagen feststellen, dass an der Frontstoßstange ein frischer Schaden vorhanden war, der vmtl. von einem Pkw mit Anhängerkupplung verursacht wurde. Der Schaden an dem VW Passsat wird mit ca. 2000 Euro angegeben. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.

Sattelzug beschädigt Mauer

Mittwochnachmittag gegen 15.00 Uhr verursachte ein 65-jähriger Sattelzugfahrer aus Diepholz in Witzenhausen beim Rechtsabbiegen von der Stubenstraße in die Straße "An der Bohlenbrücke" einen Schaden an einer Steinmauer, weil er mit dem Sattelzug offenbar nicht weit genug ausgeholt hatte. Der Schaden an der Mauer wird auf 500 Euro taxiert. Auch der Sattelauflieger kam nicht ungeschoren davon. Eine beschädigte Felge und ein aufgerissener Reifen schlagen ebenfalls mit 500 Euro Schaden zu Buche.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell