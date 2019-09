Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung 18.09.2019

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Papiermülltonne brennt ab

Am frühen Mittwochmorgen gegen 03.45 Uhr wurden die Beamten der Polizei in Eschwege über eine brennende Mülltonne verständigt, die in Niederhone an der Straße Zuckerfabrik zur Abholung bereitgestellt worden war. Anwohner hatten noch Brandgeruch wahrgenommen und dann selbständig mittels Gießkanne den Brand grob abgelöscht. Die zwischenzeitlich verständigte Feuerwehr löschte die letzten Reste der fast komplett abgebrannten Tonne nochmal ab, um einer erneuten Brandentwicklung entgegenzuwirken. Zur Brandentstehung ist noch nichts bekannt. Der Sachschaden an der Tonne beträgt 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Unfallflucht

Wie jetzt bekannt wurde, ereignete sich schon Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr eine Unfallflucht durch Unvorsichtiges Türöffnen in Eschwege in der Gartenstraße auf dem Parkplatz des Arbeitsamtes. Ein 68-Jähriger aus Eschwege war offenbar beim Öffnen seines Fahrzeuges mit seiner Tür gegen die Tür eines anderen geparkten Pkw`s geraten und hatte so an diesem Fahrzeug, welches einem 75-Jährigen aus Eschwege gehört, 250 Euro Sachschaden verursacht. Da der 68-Jährige sich offenbar nicht um den Schaden kümmerte aber später ermittelt werden konnte, ermittelt die Polizei nun wegen Unfallflucht.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 08.30 Uhr und 18.30 Uhr wurde in der Bäckergasse in Sontra ein schwarzes Ford Street-Ka Cabrio von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Das Cabrio, was in der Bäckergasse in der Nähe des Kirchplatzes am Fahrbahnrand geparkt stand, wurde vmtl. im Vorbeifahren beschädigt, die linke Fahrzeugseite wurde von dem unbekannten Verkehrsteilnehmer mit etwa 800 Euro Sachschaden in Mitleidenschaft gezogen.

Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

