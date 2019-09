Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung 19.09.2019 Rollerfahrer stürzt gegen Pkw infolge Trunkenheit

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr wurde eine Streife der Polizeistation Eschwege nach Reichensachsen gerufen, weil in der Ernst-Reuter-Straße ein Rollerfahrer gestürzt sei. Wie sich vor Ort herausstellte, war der den Beamten nicht unbekannte 58-Jährige aus Wehretal die Ernst-Reuter-Straße mit einem Kleinkraftrad-Roller entlanggefahren, nach links von der Fahrbahn abgekommen und dabei gegen den geparkten Pkw eines 45-Jährigen aus Wehretal gestoßen, bevor der 58-Jährige schließlich zu Fall kam. Der Rollerfahrer, der zum Unfallzeitpunkt ohne Helm unterwegs war, stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss, so dass ihm noch an Ort und Stelle durch einen verständigten Notarzt Blut für die Untersuchung auf Alkohol entnommen werden musste.

Durch den Unfall entstand an dem Roller Sachschaden in Höhe von 500 Euro, der geparkte Pkw wurde mit ca. 1200 Euro Sachschaden in Mitleidenschaft gezogen.

Nach der Erstversorgung durch den vor Ort befindlichen Notarzt, wurde der 58-Jährige zur weiteren Behandlung mittels Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Kassel verbracht. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Alkoholeinfluss.

