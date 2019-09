POL-ESW: Pressebericht vom 23.09.19

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 16:20 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 59-jährige Pkw-Fahrerin aus Steinfeld die L 3242 von Frankershausen in Richtung B 27 (Albungen). Beim Auffahren auf die Bundesstraße übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 58-Jährigen aus Alsfeld, der in Richtung Eschwege unterwegs war. Durch den Aufprall wurden in dessen Fahrzeug eine 52-Jährige und ein 56-Jähriger Mitfahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Um 14:20 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 41-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw die Straße "Unter dem Berge" in Eschwege. Als sie ihr Fahrzeug anhielt, stieg eine 52-jährige Mitfahrerin aus. Währenddessen fuhr die 41-Jährige wieder an, wodurch die Mitfahrerin umgerissen wurde und stürzte. Dabei fuhr der Pkw über die Füße der 52-Jährigen, die dadurch verletzt und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus gebracht wurde.

Körperverletzung, Sachbeschädigung

Im Ginsterweg in Eschwege erschien heute Morgen, um 08:30 Uhr, eine 29-Jährige aus Eschwege und redete auf ein Ehepaar ein, das gerade im Begriff war, ihr Auto zu besteigen. Dabei trat die 29-Jährige gegen den Pkw, an dem dadurch ein Schaden von ca. 500 EUR entstand. Kurz darauf zog sie ihren Schuh aus und schlug damit gegen den Kopf eines 30-Jährigen aus Eschwege, der dadurch leichte Verletzungen im Kopf- und Halsbereich erlitt. Die 29-Jährige beschuldigt wiederum den 30-Jährigen, dass er sie geschlagen und dadurch verletzt hat.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Im Rahmen von Verkehrskontrollen am gestrigen späten Abend wurde um 23:30 Uhr eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege kontrolliert. Dabei ergab sich der Verdacht auf Alkoholkonsum, was der durchgeführte Test mit einem Wert von ca. 1,3 Promille bestätigte. Der Führerschein wurde sichergestellt; eine Blutentnahme durchgeführt.

Polizei Sontra

Verkehrsunfälle

Um 20:40 Uhr befuhr gestern Abend ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ringgau die Braugasse in Sontra. Im Kreuzungsbereich zur Straße "Hinter der Mauer" übersah der 46-Jährige einen 17-Jährigen aus Sontra, der mit einem Leichtkraftrad in Richtung "Niedertor" unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der 17-Jährige leicht verletzt, sein Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit. Sachschaden: ca. 4000 EUR.

Mit einem Waschbären kollidierte gegen, 20:00 Uhr, eine 65-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Zwesten, die auf der B 7 zwischen Röhrda und Netra unterwegs war. Der Waschbär konnte nicht mehr aufgefunden werden; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 05:02 Uhr befuhr heute früh ein 31-jähriger Lkw-Fahrer aus Spangenberg die B 487 zwischen Retterode und Hessisch Lichtenau. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, wodurch am Lkw ein Schaden von ca. 1000 EUR entstand.

Sachbeschädigung

Nachträglich angezeigt wurde heute Morgen eine Sachbeschädigung, die sich bereits zwischen dem 15.09.19 und dem 18.09.19 ereignet hat. In diesem Zeitraum wurde in der Quellentalstraße in Hessisch-Lichtenau/ Quentel das Verdeck eines Pkw Cabrio durch unbekannte Täter aufgeschlitzt. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1300 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter Telefon: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Beim Einparken im Birkenweg in Witzenhausen-Ermschwerd beschädigte am gestrigen Nachmittag, um 17:45 Uhr, ein 52-jähriger Witzenhäuser mit seinem Pkw einen geparkten Pkw Hyundai, wodurch ein Sachschaden von ca. 2500 EUR entstand.

