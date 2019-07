Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Bike Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Nienstädt/Helpsen (ots)

(ma)

Am Donnerstag wurden in Helpsen gegen 02.00 Uhr zwei E-Bikes gestohlen, die von den Tätern auf der Flucht vor der Polizei zurückgelassen wurden.

Ein E-Bike im Wert von ca. 3.500 Euro konnte mittlerweile einem Geschädigten wieder übergeben werden. Für das zweite E-Bike sucht die Polizei noch den entsprechenden Fahrzeughalter.

Anwohnern fielen am Mittwoch gegen 02.15 Uhr in der Straße "An der Gehle" Taschenlampenlichter und umherlaufende Personen auf. Die verständigten Beamten konnten zwei Jugendliche auf der Voßkampstraße/Riepackerstraße auf zwei Fahrräder feststellen, die vor dem Streifenwagen flüchteten und in Richtung Park "Grüne Mitte" fuhren. Unterwegs warfen die Flüchtenden ein lilafarbenes Badetuch weg, das sichergestellt wurde.

Die Jugendlichen ließen anschließend in der "Grünen Mitte" die Fahrräder zurück und setzten die Flucht zu Fuß durch Büsche und über Grundstückszäune in Richtung Friedhof fort.

Um 03.15 Uhr überprüften die Beamten auf dem "Bergkrug" drei männliche Jugendliche, die möglicherweise für die Diebstähle der E-Bikes in Betracht kommen könnten. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Für die Folgeermittlungen fragt die Polizei, wer sein schwarzes Damen E-Bike des Herstellers Alura vermisst. Der oder die Geschädigte bzw. andere Zeugen, die Beobachtungen in der Tatnacht wahrgenommen haben oder Angaben zum Fahrzeughalter machen können, möchten sich bitte mit der Polizeistation Nienstädt, Tel.: 05724-3840, in Verbindung setzen.

