Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Kaiserslautern, Mangelhafte Bereifung

Kaiserslautern (ots)

Einen Autotransporter aus Osteuropas haben Beamte der Zentralen Verkehrsdienste der Polizeidirektion Kaiserslautern am Dienstagmorgen auf dem Parkplatz "Schweinsdell" an der A6 angehalten und kontrolliert. Die Spezialisten der Schwerverkehrsüberwachung stellten mit Entsetzten fest, dass die Bereifung des Anhängers teilweise ohne ausreichende Profiltiefe war und an einem abgefahrenen Reifen bereits die Karkasse sichtbar war. Der beschädigte Reifen wies erhebliche Mängel auf und war an der Flanke eingerissen. Dem 50 jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn und den Fahrzeughalter wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

