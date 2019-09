Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus Pkw

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 24.09.2019, zwischen 20:30 Uhr und 23:50 Uhr kam es in Schönenberg-Kübelberg in der Straße "An der Mühle" zu einem Diebstahl aus einem PKW. Bislang ist unbekannt, wie sich der oder die Täter Zugang in den verschlossenen Nissan verschafften. Aus dem Fahrzeug wurde mehrere Gegenstände entwendet. Das Diebesgut hatte einen Wert im vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Telefonnummer 06373/822-111 (E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de) oder an die Polizeiinspektion Kusel unter Telefonnummer 06381/919-0 (E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de

An dieser Stelle appelliert die Polizei eindringlich, keine Wertgegenstände in Fahrzeugen zu belassen.

