Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Fitnesscenter

Hagen (ots)

Zwischen Montagabend, 22:30 Uhr, und Dienstagmorgen, 04:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in das Fitnesscenter "Bechelte" an der Becheltestraße ein. Die Täter warfen oder schlugen die Scheibe einer Glastür ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Sie durchwühlten die Büroräume und entwendeten nach ersten Erkenntnissen zwei Laptops. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter 02331-986-2066.

