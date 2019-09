Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht: Pkws in der Leimstraße beschädigt

Hagen (ots)

In der Zeit von Samstag, 07. September, ab 18 Uhr und Sonntag, 08. September, gegen 10:30 Uhr beschädigten Unbekannte mehrere Autos in der Leimstraße. Die Fahrzeuge waren an einem Seitenstreifen geparkt. Der oder die Täter traten oder schlugen jeweils die rechten Außenspiegel an einem Opel, BMW sowie VW ab. Der Sachschaden beläuft sich auf einen kleinen vierstelligen Betrag. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 20 66 zu melden.

