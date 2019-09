Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Auto gesucht

Hagen (ots)

Am Samstag, 07. September, gegen 22 Uhr ereignete sich in der Gerberstraße auf einem Parkplatz ein Einbruch in einen Pkw. Unbekannte durchsuchten den Audi einer 25-jährigen nach Wertgegenständen und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen zwei Jacken, eine größere Menge an Lebensmitteln sowie das Scheckheft und die Gebrauchsanleitung des Fahrzeugs. Sichtbare Einbruchsspuren am Auto konnten zunächst nicht festgestellt werden, jedoch lässt sich die Beifahrertür nicht mehr verschließen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02331 - 986 20 66.

