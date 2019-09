Polizei Hagen

POL-HA: Hunde verhindern Wohnungseinbruch

Hagen (ots)

Eine 27-jährige Frau hatte bereits am Freitagmittag Glück im Unglück. Wie erst am Wochenende angezeigt wurde, war die junge Frau am Freitagvormittag nicht zu Hause und überließ wie Wohnung ihren beiden Mischlingshunden. Bei ihrer Rückkehr um die Mittagszeit registrierte sie, dass die Balkontür nur angelehnt war. Die Polizei stellte am Folgetag fest, dass an der Tür Hebelmarken erkennbar waren und Metallteile in der Türzarge verbogen waren. Die Täter entwendeten nichts aus der Wohnung. Die Geschädigte vermutet, dass die Täter wegen der Hunde von einem Betreten der Wohnung abgesehen haben. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell