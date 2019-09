Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Trompete unterschlagen

Einöllen (ots)

Ein Schüler hat am Mittwoch, den 11. September eine Trompete im Schulbus vergessen. Der von der Mutter verständigte Busunternehmer hatte das Instrument bei einer Nachschau in seinem Fahrzeug nicht gefunden. Weder beim Fundbüro noch bei der Schule, der die Trompete gehört, sind Hinweise zu der "Fundsache" eingegangen. Die Polizei in Lauterecken ermittelt deshalb wegen Fundunterschlagung und bittet um Hinweise zu dem Musikinstrument unter Telefon-Nummer 06382 9110.

