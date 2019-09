Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Waldhütte in der Gemarkung Gailbach

Kusel (ots)

In der Zeit vom späten Nachmittag des 22.09.2019 bis zum frühen Abend des 23.09.2019 kam es an einer Waldhütte in Kusel in der Gemarkung Gailbach zu einem Einbruchsdiebstahl. Hierbei verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu der Hütte sowie zu einem angrenzenden Geräteraum. Entwendet wurde lediglich eine Flasche Cola. Am Gebäude entstand Sachschaden von ca. 400 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381/919-0 oder unter E-Mail pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

