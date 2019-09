Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrer (76) von Kleintransporter erfasst

Hüllhorst, Bünde (ots)

Bei dem Versuch, an einer ungesicherten Stelle die viel befahrene B 239 in Hüllhorst-Oberbauerschaft zu überqueren, ist ein 76-jähriger Radfahrer am Freitagmittag von einem Kleintransporter erfasst worden.

Der aus Bünde stammende Senior war zunächst aus Lübbecke kommend auf dem Geh- und Radweg entlang der B 239 bergauf gefahren. Um auf den Radweg auf der anderen Straßenseite der Niedringhausener Straße zu gelangen, nutzte der Mann jedoch nicht die dortige Ampelfurt, sondern querte in Höhe der Salzstraße die drei Fahrstreifen der Bundesstraße. Dabei kam es zur Kollision mit dem bergauf fahrenden Kleintransporter, hinter dessen Steuer eine 49-jährige Frau aus der Region Aurich saß. Durch den Aufprall stürzte der Bünder zu Boden und verletzte sich schwer. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann ins Lübbecker Krankenhaus.

