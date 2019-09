Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Scheunenbrand in Tonnenheide

Nach dem Scheunenbrand auf einem Bauernhof in Rahden-Tonnenheide am Donnerstag hält die Polizei nach einer ersten Einschätzung eine technische Ursache als Auslöser des Feuers für wahrscheinlich. Hinweise auf eine Brandstiftung fanden die Ermittler bei ihren Untersuchungen auf dem Hof am Hahenkamp am Freitag nicht.

Ein Angestellter des Betriebes hatte gegen 18.15 Uhr das in Flammen stehende Stroh in der offenen Scheune entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. In den vielen dort gelagerten Quaderballen fanden die Flammen reichlich Nahrung und breiteten sich schnell aus.

Auf dem Dach des etwa 40 Meter langen und 20 Meter breiten Gebäudes war eine große Photovoltaikanlage installiert. Neben der großen Menge an Futtervorräten wurden zudem ein Teleskoplader sowie zwei Traktoren ein Raub der Flammen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann die Polizei noch nicht beurteilen. Bei dem Feuer kamen weder Menschen noch Tiere zu Schaden.

