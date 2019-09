Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher steigt in Eiscafé ein

Porta Westfalica (ots)

In der Nacht zu Donnerstag hat ein Einbrecher ein Eiscafé in der Freiherr-vom-Stein Straße in Barkhausen aufgesucht.

Gegen 4.10 Uhr schlug der bisher Unbekannte mit einem Stein zunächst die Scheibe einer Tür ein und verschaffte sich so Zutritt ins Gebäudeinnere. Hier durchsuchte die männliche Person mehrere Schränke sowie Schubladen und nahm unter anderem einen geringen Bargeldbetrag an sich, bevor sie die Eisdiele etwa fünf Minuten später wieder verließ.

Wer zur genannten Uhrzeit im Bereich des Tatorts einen Mann gesehen hat, wird gebeten, sich an die Polizeiermittler unter Telefon (0571) 88660 zu wenden.

