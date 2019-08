Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Kennzeichen gestohlen - Diebe ermittelt

Duisburg (ots)

Drei Männer haben am frühen Donnerstagabend (22. August, 18 Uhr) Kennzeichen von einem Auto auf der Dammstraße gestohlen. Die 67-jährige Eigentümerin hatte den Diebstahl bemerkt und die Polizei gerufen. In der Nähe des Tatortes konnten die Beamten das Trio (24, 38 und 41 Jahre alt) in einem silbernen Clio ausmachen. Der Wagen war nicht zugelassen und mit anderen, ebenfalls gestohlenen Kennzeichen unterwegs. Die Polizisten nahmen die Männer mit zur Wache: Der 38-Jährige war ohne gültige Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls nahmen die Beamten ihn fest. Alle drei müssen sich mit einem Verfahren wegen Diebstahls an Kraftfahrzeugen verantworten. (stb)

