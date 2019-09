Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 482, 24-Jähriger unter Alkoholeinfluss

Porta Westfalica (ots)

Am Samstag, den 07.09.2019, gegen 01.00 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Bundesstraße 482/An der Pforte. Eine 38-Jährige aus Porta Westfalica befuhr mit ihrem silbernen Audi-Kombi die Bundesstraße aus Lerbeck kommend in Richtung Hausberge. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einen schwarzen Audi-Kombi. Dessen 24-jähriger Fahrer aus Uchte hatte zuvor die Straße An der Pforte befahren und beabsichtigte nach links auf die Bundesstraße in Richtung Lerbeck einzubiegen. Durch den Zusammenstoß wurde der silberne Audi auf den gegenüberliegenden Gehweg geschleudert. Die beiden Fahrzeuginsassen erlitten leichte Verletzungen und wurden mit dem Rettungswagen ins Mindener Klinikum verbracht. Der 24-Jährige stand zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein verbleibt bei der Polizei. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr streute die auslaufenden Betriebsstoffe der beschädigten Fahrzeuge ab. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Es kam jedoch nur zu geringer Staubildung.

