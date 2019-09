Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Junge BMW-Fahrerin verliert die Kontrolle

Lübbecke, Porta Westfalica, Hille (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 22-jährige Autofahrerin aus Porta Westfalica, als sie am Sonntagabend mit ihrem BMW zwischen Nettelstedt und Eickhorst von den B 65 abkam.

Den Erkenntnissen der Polizei zufolge war die junge Frau um kurz nach 19 Uhr auf der Ravensberger Straße in Richtung Eickhorst unterwegs. Kurz hinter dem Ortsausgang von Nettelstedt verlor die 22-Jährige in einer Kurvenkombination die Kontrolle über ihren Wagen. Der BMW touchierte ein Verkehrsschild sowie einen Leitpfosten, rutsche in den Graben und kam letztlich an einem Baum zum Stehen.

Eine 41-jährige Autofahrerin aus der Gemeinde Hille kam auf die Unfallstelle zu und half der 22-Jährigen aus dem Fahrzeug. Zudem verständigte die Hillerin den Rettungsdienst. Der brachte die Leichtverletzte zur weiteren Versorgung ins Klinikum nach Minden. Der BMW wurde später abgeschleppt.

