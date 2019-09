POL-PDKL: Vandalismus an Pkw

Polizeidirektion Kaiserslautern

In der Nacht vom 22.09.2019 auf den 23.09.2019 kam es in der Hauptstraße in Krottelbach zu einer Sachbeschädigung an einem Vw Golf. Hierbei wurde durch einen unbekannten Täter die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381/919-0 oder unter E-Mail pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

