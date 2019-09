Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht auf Parkplatz

Lauterecken (ots)

Beim Rückwärtsausparken ist eine 78 jährige PKW - Fahrerin mit ihrem Fahrzeug gegen einen anderen Wagen gefahren. Die rechte Seite des geparkten PKW wurde beschädigt. Dennoch fuhr die Unfallverursacherin weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Zusammenstoß wurde am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz von zwei Einkaufsmärkten in der Saarbrücker Straße von Zeugen beobachtet. Sie notierten sich das Kennzeichen und gaben es an den Geschädigten beziehungsweise die Polizei weiter.

